Tiencində Prezident İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə görüşü olub

Sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə görüşü olub.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Xəbər yenilənəcək