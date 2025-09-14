https://news.day.az/azerinews/1780307.html Beyləqanda qəzada bir nəfər ölüb Sentyabrın 14-də gecə saatlarında Beyləqan rayonu ərazisində "Lexus" və "BMW" markalı avtomobillərin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyat hadisəsi baş verib. DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan APA-ya bildirilib ki, "BMW" markalı avtomobildə olan Rəşad Hacıyev həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
