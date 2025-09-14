https://news.day.az/azerinews/1780309.html Ceyhun Bayramov Dohada Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak edəcək Sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Qətər Dövlətinə işgüzar səfərə yola düşüb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Ceyhun Bayramov Dohada Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak edəcək
Sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Qətər Dövlətinə işgüzar səfərə yola düşüb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində nazirin 14-15 sentyabr tarixlərində Doha şəhərində keçiriləcək Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak və çıxışı, habelə yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре