Bakıda güləş üzrə U-17 dünya çempionatı keçiriləcək

Azərbaycan Güləş Federasiyasından Day.Az-а verilən məlumata görə, bu barədə qərar Dünya Güləş Birliyinin (UWW) İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib. Sofiya (Bolqarıstan), İsgəndəriyyə (Misir), Əmman (İordaniya) və Brasovun (Rumıniya) da namizəd olduğu yarışın təşkilatçılığı Azərbaycan paytaxtına həvalə edilib.
Dünyanın ən güclü yeniyetmə güləşçiləri gələn il 27 iyul-2 avqust tarixlərində Milli Gimnastika Arenasında müəyyənləşəcək.
Xatırladaq ki, analoji yarış 2012-ci ildə də Bakıda keçirilib.
