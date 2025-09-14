https://news.day.az/azerinews/1780332.html Binəqədidə obyektdə yanğın olub Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayonda ümumi sahəsi 440 m² olan ikimərtəbəli mansarda tipli müxtəlif təyinatlı obyektin mansardasında 30 m² sahədə əşyalar yanıb.
