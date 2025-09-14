https://news.day.az/azerinews/1780342.html Nepalda iğtişaşlarda 70-dən çox insan ölüb Nepalda kütləvi iğtişaşlar zamanı 70-dən çox insan ölüb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları bildirib. Məlumata əsasən, ümumilikdə 72 nəfər ölüb. Daha 191 insan hazırda ölkənin müxtəlif xəstəxanalarında və tibb müəssisələrində müalicə alır.
Nepalda iğtişaşlarda 70-dən çox insan ölüb
Nepalda kütləvi iğtişaşlar zamanı 70-dən çox insan ölüb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları bildirib.
Məlumata əsasən, ümumilikdə 72 nəfər ölüb. Daha 191 insan hazırda ölkənin müxtəlif xəstəxanalarında və tibb müəssisələrində müalicə alır.
Hakimiyyət nümayəndəsi Eknarayan Aryala bildirib ki, ölüm hadisələri sentyabrın 8-də etiraz aksiyaları zamanı və sentyabrın 9-da törədilən yanğın və iğtişaşlar nəticəsində baş verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре