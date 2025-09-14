Türkiyə Silahli Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Azərbaycana səfər edəcək

Türkiyə Silahli Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana səfər edəcək.

Day.Az-ın məlumatına görə, sentyabrın 15-də Baş Qərargah rəisi Nuri Paşanin komandanliği ilə Qafqaz İslam Ordusunun Bakiya gəlişi və Bakinin bolşevik işğalindan azad edilməsinin 107-ci ildönümü münasibətilə anım mərasimində iştirak edəcək.

Anım mərasimi Türkiyə və Azərbaycan şəhidliklərində keçiriləcək.