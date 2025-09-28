https://news.day.az/azerinews/1783873.html Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb Azərbaycan üzgüçüsü Süleyman İsmayılzadə III MDB Oyunlarında fəxri kürsüyə qalxıb. Day.Az xəbər verir ki, o, 1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə yarışında gümüş medal əldə edib. Yarışda Rusiya təmsilçisi Aleksandr Filipes qızıl, onun həmyerlisi Boqdan Toropkin isə bürünc medal qazanıb.
