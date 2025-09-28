https://news.day.az/azerinews/1783937.html Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib - FOTO Gəncə şəhər stadionunda III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, tədbirdə rəsmi qonaqlar, beynəlxalq idman təşkilatlarının nümayəndələri, idmançılar və tamaşaçılar iştirak ediblər. Açılış paradında Azərbaycan bayrağını karateçi Asiman Qurbanlı və taekvondoçu Zemfira Həsənzadə daşıyacaq.
Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib - FOTO
Gəncə şəhər stadionunda III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, tədbirdə rəsmi qonaqlar, beynəlxalq idman təşkilatlarının nümayəndələri, idmançılar və tamaşaçılar iştirak ediblər.
Açılış paradında Azərbaycan bayrağını karateçi Asiman Qurbanlı və taekvondoçu Zemfira Həsənzadə daşıyacaq.
Yarışın bağlanış mərasimi oktyabrın 8-də Gəncə şəhər stadionunda baş tutacaq.
