https://news.day.az/azerinews/1786060.html Ötən il Azərbaycanda 1 882 kişi infarkt keçirib 2024-cü ildə Azərbaycanın tibb müəssisələrində həyatında ilk dəfə miokardın kəskin infarktı diaqnozu qeydə alınan kişi xəstələrin sayı 1 882 nəfər olub. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
2020-ci ildə bu göstərici 1 437, 2021-ci ildə 1 457, 2022-ci ildə 1 426, 2023-cü ildə isə 1 711-ə bərabər olub.
|2020
|2021
|2022
|2023
|say/nəfər
|2229
|2252
|2205
|2646
|kişilər
|1437
|1457
|1426
|1711
|qadınlar
|792
|795
|779
|935
|18-29 yaşda
|63
|56
|55
|66
|30 və yuxarı yaşda
|2166
|2196
|2150
|2580
Həmçinin, 2024-cü ildə Azərbaycanın tibb müəssisələrində həyatında ilk dəfə miokardın təkrar infarktı diaqnozu qeydə alınan kişi xəstələrin sayı 480 nəfər olub.
2020-ci ildə 709, 2021-ci ilə 537, 2022-ci ildə 364, 2023-cü ildə isə 437 kişiyə sözügedən diaqnoz təyin edilib.
|2020
|2021
|2022
|2023
|say/nəfər
|1143
|868
|601
|721
|kişilər
|709
|537
|364
|437
|qadınlar
|434
|331
|237
|284
|18-29 yaşda
|15
|8
|7
|8
|30 və yuxarı yaşda
|1128
|860
|594
|713
