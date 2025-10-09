https://news.day.az/azerinews/1786815.html

Tanınmış bloqerin kartından oğurluq edilib - VİDEO

Tanınmış bloqerin kartından oğurluq edilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Gunii" adı ilə tanınan bloqer Günay Mehdiyevanın kartından 200 manat oğurlanıb. Bloqer iddia edir ki, onun Leobank kartı blokda olduğu halda belə bir hərəkətə yol verilib.