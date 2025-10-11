https://news.day.az/azerinews/1787348.html 25 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü - FOTO Salyanda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Qızılağac kəndində qeydə alınıb. Qızılağac kənd sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Şamil Kərimovu avtomobil vuraraq öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
25 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü - FOTO
Salyanda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Qızılağac kəndində qeydə alınıb.
Qızılağac kənd sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Şamil Kərimovu avtomobil vuraraq öldürüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
