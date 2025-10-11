25 yaşlı oğlan faciəvi şəkildə öldü

Salyanda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Qızılağac kəndində qeydə alınıb.

Qızılağac kənd sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Şamil Kərimovu avtomobil vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.