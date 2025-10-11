https://news.day.az/azerinews/1787512.html Əfqanıstan-Pakistan sərhədində vəziyyət yenidən gərginləşib, döyüşlər gedir - VİDEO Əfqanıstanla Pakistanı ayıran Dürand xəttinin bir neçə sektorunda Pakistan əsgərləri ilə əfqan Taliban silahlıları arasında intensiv toqquşmalar davam edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələrə istinadən "Tolo news" portalı məlumat yayıb.
Əfqanıstanla Pakistanı ayıran Dürand xəttinin bir neçə sektorunda Pakistan əsgərləri ilə əfqan Taliban silahlıları arasında intensiv toqquşmalar davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələrə istinadən "Tolo news" portalı məlumat yayıb.
Portalın məlumatına görə, şiddətli toqquşmalar Talibanın bir neçə istiqamətdən Pakistan ordusunun sərhəd postlarına hücumundan sonra başlayıb.
Hər iki tərəf artilleriyadan istifadə edir, hərbi mövqeləri atəşə tutur.
Son məlumatlara görə, iki Pakistan əsgəri və beş Taliban silahlısı öldürülüb. Pakistan qırıcılarının da səmaya qaldırıldığı bildirilir.
Vəziyyət son dərəcə gərgin olaraq qalır.
