Verilişdə GƏRGİNLİK: müğənni canlı efiri basdı – VİDEO
Müğənni Ofeliya Şabanova bu dəfə gözlənilməz addımı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Milli.Az xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl İbrahim Azərinin aparıcısı olduğu "İbo Sou" verilişini əsəbiləşərək tərk edən sənətçi bu dəfə dəvət olunmadan canlı efirə gəlib.
Hadisə zamanı studiyada gərgin anlar yaşanıb. Ofeliyanın qəfil gəlişi həm aparıcını, həm də orada olan qonaqları təəccübləndirib.
Sosial mediada yayılan görüntülərdə müğənninin efirə daxil olduğu anlarda mübahisə səsləri eşidilir.
İzləyicilər bu hadisəni müxtəlif cür qarşılayıblar. Bəziləri sənətçinin davranışını "şou məqsədli addım" adlandırıb, digərləri isə onun bu hərəkətini "hörmətsizlik" kimi qiymətləndirib.
Hadisənin görüntüləri qısa zamanda sosial şəbəkələrdə minlərlə baxış toplayıb və müzakirə mövzusuna çevrilib.
