https://news.day.az/azerinews/1787666.html Azərbaycanda qadın futbolçu rəqibini yumruqladı - VİDEO AFFA Yüksək Qızlar Liqasının II turunda keçirilən "Neftçi" - "Liman" oyunu qalmaqalla yadda qalıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Palms Sport Arena"da baş tutan qarşılaşmanın 12-ci dəqiqəsində "Neftçi"nin və Azərbaycan milli komandasının üzvü Coşqunə Əliyeva rəqib futbolçu Mələk Hacıyevaya yumruq zərbəsi endirib.
Azərbaycanda qadın futbolçu rəqibini yumruqladı - VİDEO
AFFA Yüksək Qızlar Liqasının II turunda keçirilən "Neftçi" - "Liman" oyunu qalmaqalla yadda qalıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Palms Sport Arena"da baş tutan qarşılaşmanın 12-ci dəqiqəsində "Neftçi"nin və Azərbaycan milli komandasının üzvü Coşqunə Əliyeva rəqib futbolçu Mələk Hacıyevaya yumruq zərbəsi endirib.
Hadisədən sonra baş hakim C. Əliyevaya birbaşa qırmızı vərəqə göstərərək onu meydandan kənarlaşdırıb.
Qeyd edək ki, qarşılaşma "Neftçi"nin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре