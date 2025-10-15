https://news.day.az/azerinews/1788381.html Pakistan Kabili bombaladı - VİDEO Pakistan ordusu bu gün Əfqanıstanın paytaxtı Kabilə və Qəndəhar şəhərinə hava zərbələri endirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hücumlar nəticəsində şəhərdə güclü partlayış səsləri eşidilib, səmanı qara tüstü bürüyüb. Son günlər iki qonşu ölkə arasında artan gərginlik silahlı qarşıdurmaya çevrilib.
Pakistan ordusu bu gün Əfqanıstanın paytaxtı Kabilə və Qəndəhar şəhərinə hava zərbələri endirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hücumlar nəticəsində şəhərdə güclü partlayış səsləri eşidilib, səmanı qara tüstü bürüyüb.
Son günlər iki qonşu ölkə arasında artan gərginlik silahlı qarşıdurmaya çevrilib. Əfqan qüvvələrinin gün ərzində Pakistan sərhəd məntəqələrinə hücum etdiyi, öldürülən pakistanlı hərbçilərin geyimlərinin küçələrdə asıldığı iddia olunur.
Bölgədə vəziyyətin daha da gərginləşməsi fonunda İran da Əfqanıstanla sərhədinə ağır artilleriya yerləşdirməyə başlayıb.
