"Atletik" - "Qarabağ" matçının hakimi məlum olub UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandasının səfərdə "Atletik"ə qarşı keçirəcəyi oyunun təyinatları açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, görüş İsraildən olan FİFA referisi Qal Leyboviçə həvalə edilib. Yan xətt hakimləri Haz Orpaz Hen və Zeev Vladimir Frenkel olacaq. Dördüncü hakim funksiyasını ispaniyalı Con Andrade Del Olma yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, oktyabrın 22-də baş tutacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.
