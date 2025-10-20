https://news.day.az/azerinews/1789448.html Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi ilə bağlı MƏLUMAT Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İnsan Resursları Mərkəzi məlumat yayıb.
Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi ilə bağlı MƏLUMAT
Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İnsan Resursları Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin 13-17 oktyabr tarixlərində təşkil olunan müsahibə mərhələsinin nəticələri barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib.
Müəllimlər portal.edu.az platformasında yerləşən "Sertifikatlaşdırma" bölməsinə daxil olmaqla müsahibə nəticələri ilə tanış ola bilərlər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре