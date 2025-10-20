https://news.day.az/azerinews/1789504.html “Atletik” “Qarabağ”ı bu mahnı ilə qarşıladı - VİDEO UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin 3-cü turunda "Qarabağ"ın rəqibi olan olan "Atletik"in paylaşımı maraqla qarşılanıb. Day.Az xəbər verir ki, klub rəsmi Tiktok hesabında "Qarabağ"ı "Yaşa, Azərbaycan!" mahnısı ilə salamlayıb.
“Atletik” “Qarabağ”ı bu mahnı ilə qarşıladı - VİDEO
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin 3-cü turunda "Qarabağ"ın rəqibi olan olan "Atletik"in paylaşımı maraqla qarşılanıb.
Day.Az xəbər verir ki, klub rəsmi Tiktok hesabında "Qarabağ"ı "Yaşa, Azərbaycan!" mahnısı ilə salamlayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре