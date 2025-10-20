“Atletik” “Qarabağ”ı bu mahnı ilə qarşıladı

UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin 3-cü turunda "Qarabağ"ın rəqibi olan olan "Atletik"in paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Day.Az xəbər verir ki, klub rəsmi Tiktok hesabında "Qarabağ"ı "Yaşa, Azərbaycan!" mahnısı ilə salamlayıb.