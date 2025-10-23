https://news.day.az/azerinews/1790198.html Arda Güler "ən yaxşı" seçilməsinə belə reaksiya verdi - VİDEO Ötən gecə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda "Real Madrid" doğma meydanda İtaliyanın "Yuventus" klubunu minimal hesabla məğlub edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüşün ən yaxşı futbolçusu "Real"ın türkiyəli yarımmüdafiəçisi Arda Gülər seçilib.
Ötən gecə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda "Real Madrid" doğma meydanda İtaliyanın "Yuventus" klubunu minimal hesabla məğlub edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüşün ən yaxşı futbolçusu "Real"ın türkiyəli yarımmüdafiəçisi Arda Gülər seçilib.
Matçdan sonra təşkilatçılar tərəfindən 8,5 xalla qiymətləndirilən Gülərə bu barədə xəbər verilərkən onun təəccüblənməsi kameralara yansıyıb. Gənc futbolçunun mimikaları sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.
Daha sonra Arda Gülərə "oyunun ən yaxşısı" mükafatı təqdim olunub.
Qeyd edək ki, qarşılaşma "Real Madrid"in 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
