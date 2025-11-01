https://news.day.az/azerinews/1792509.html Kənan Nəsibov Avropa çempionu oldu Azərbaycan cüdoçusu Kənan Nəsibov (+100 kq) Moldovanın paytaxtı Kişinyovda keçirilən U-23 Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, idmançımız final görüşündə Polşa təmsilçisi Yakub Sordili məğlub edərək Avropa çempionu tituluna yiyələnib.
Kənan Nəsibov Avropa çempionu oldu
Azərbaycan cüdoçusu Kənan Nəsibov (+100 kq) Moldovanın paytaxtı Kişinyovda keçirilən U-23 Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb.
Day.Az xəbər verir ki, idmançımız final görüşündə Polşa təmsilçisi Yakub Sordili məğlub edərək Avropa çempionu tituluna yiyələnib.
Digər finalçımız Ömər Rəcəbli (81 kq) isə italiyalı Manuel Parlatiyə uduzaraq gümüş medal qazanıb.
Təmsilçilərimizdən Vüqar Talıbov və Aslan Kotsoyev (90 kq) üçüncü yer uğrunda qarşılaşıblar. Bu görüşdə Kotsoyev qalib gələrək bürünc medalın sahibi olub.
Qeyd edək ki, yarışın əvvəlki günündə Azərbaycan cüdoçusu İslam Rəhimov (66 kq) da Avropa çempionu adını qazanmışdı.
