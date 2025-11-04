https://news.day.az/azerinews/1793169.html Biləcəridə ağır qəza - avtobus gül dükanına girdi - VİDEO Biləcəridə ağır yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, 202 saylı avtobus idarəetməni itirərək gül dükanına çırpılıb. Qəza nəticəsində bir neçə avtomobilə zərər dəyib. Hadisə zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir. Hadisə axşam saatlarında baş verib. Hazırda əraziyə polis və təcili yardım briqadaları cəlb olunub.
