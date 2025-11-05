Prezident İlham Əliyev bir sıra elm adamını təltif edib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan elminin inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyi münasibətilə aşağıdakı şəxlər təltif ediliblər.

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Əliyev Adil Abas Əli oğlu

Kərimov Raqub Şahmar oğlu

Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu

Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu

"Şöhrət" ordeni ilə

Əlquliyev Rasim Məhəmməd oğlu

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Hüseynova İradə Məmməd qızı

Şükürov Kərim Kərəm oğlu

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Abasov Səfa İslam oğlu

Ayda Zadə Kamil Rəcəb oğlu

Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu

Əliyev İmir İlyas oğlu

Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu

Əzizova Fəridə Əhəd qızı

Qasımov Oktay Kazım oğlu

Mehdiyev Arif-Ala Əli-Ovsəd oğlu

Mədətov Rəhim Səlim oğlu

Mustafayev İslam İsrafil oğlu

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu

 

Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

Şahmuradov İlham Əyyub oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Abbasov Eldar Mehdi oğlu

Abdullabəyova Gülər Həsən qızı

Bağırov Əkrəm Daxil oğlu

Bəhramov Cəbi Əmirvar oğlu

Bunyatzadə Könül Yusif qızı

Əliyev Təvəkkül Rəsul oğlu

Əliyeva Nuray Yadigar qızı

Xavəri Sərxan Abbas oğlu

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

Qafarov Ramazan Oruc oğlu

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı

Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu

Məmmədli Əliağa Əyyub oğlu

Məmmədli Tahir Yadigar oğlu

Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu

Seydəliyev Nəriman Fərman oğlu

Şükürlü Yusif Hacıbala oğlu

Şükürov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu.

2. Azərbaycan elminin inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:

Həmidov İmamverdi Yavər oğlu

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu

Şərifov Kamandar Kazım oğlu.