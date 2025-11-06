Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhəri Azərbaycan bayrağının rənglərinə bürünüb

Qələbə Gününün beşinci ildönümü münasibətilə Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhəri Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib.

Day.Az xəbər verir ki, dost və qardaş ölkədə yerləşən bir çox mühüm binalar - Baş nazir ofisi, parlament və Pakistan Ali Məhkəməsi - Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.