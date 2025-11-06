https://news.day.az/azerinews/1793706.html Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhəri Azərbaycan bayrağının rənglərinə bürünüb - VİDEO Qələbə Gününün beşinci ildönümü münasibətilə Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhəri Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib. Day.Az xəbər verir ki, dost və qardaş ölkədə yerləşən bir çox mühüm binalar - Baş nazir ofisi, parlament və Pakistan Ali Məhkəməsi - Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
