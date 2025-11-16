Ən etibarlı avtomobil mühərrikləri
"TopSpeed" portalı ən etibarlı 6 avtomobil mühərrikindən ibarət reytinq tərtib edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıya "Toyota 2TR-FE" mühərriki başçılıq edir: onun resursu 400 min kilometrdən çoxdur. Bu mühərrik "Toyota Tacoma" pikaplarının ikinci və üçüncü nəsillərinə quraşdırılıb.
İkinci yerdə həcmi 2,4 litr olan "Honda K24" mühərriki dayanır. O, 2003-2017-ci illər arası "Honda Accord" modellərində, "Honda Odyssey"in son üç nəslində və "Honda CR-V"nin ikinci-dördüncü nəslində istifadə olunub.
Üçüncü sırada həcmi 2,5 litr olan "Toyota A25A-FXS" mühərriki yer alır. Bu aqreqat 2025-ci il modelindən olan "Toyota RAV4 Hybrid"də tətbiq edilir.
Dördüncü və beşinci yerləri "Nissan VQ V6" və "Toyota 1GR-FE V6" bölüşür. Onlar uzunömürlülüyü ilə seçilirlər. Altıncı yerdə isə "Honda"nın tarixdəki ən uğurlu və etibarlı aqreqatlarından biri sayılan "Honda J35 V6" mühərriki qərarlaşıb. /Lent.az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре