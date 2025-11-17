Samvel Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb

Ermənistanın Antikorrupsiya Apelyasiya Məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbs müddətini uzadıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Ermənistan mətbuatı xəbər yayıb.

Bildirilir ki, məhkəmə qərarına əsasən, Karapetyan barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 2 ay uzadılıb.

Qeyd edək ki, Karapetyan iyun ayında hakimiyyətin ələ keçirilməsi ilə bağlı ictimai çağırışlar etməsi ittihamı ilə həbs edilib.