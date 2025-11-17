https://news.day.az/azerinews/1796124.html Samvel Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb Ermənistanın Antikorrupsiya Apelyasiya Məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbs müddətini uzadıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Ermənistan mətbuatı xəbər yayıb. Bildirilir ki, məhkəmə qərarına əsasən, Karapetyan barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 2 ay uzadılıb.
Samvel Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb
Ermənistanın Antikorrupsiya Apelyasiya Məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbs müddətini uzadıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Ermənistan mətbuatı xəbər yayıb.
Bildirilir ki, məhkəmə qərarına əsasən, Karapetyan barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 2 ay uzadılıb.
Qeyd edək ki, Karapetyan iyun ayında hakimiyyətin ələ keçirilməsi ilə bağlı ictimai çağırışlar etməsi ittihamı ilə həbs edilib.
