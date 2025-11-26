C vitamininin ən yüksək mənbələri

Portağal, C vitamini deyildikdə əksər insanlar tərəfindən ağla gələn ilk qida olsa da, əslində bu vacib qida maddəsi baxımından daha zəngin alternativlər mövcuddur.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Dr. Sohaib İmtiaz askorbin turşusunun (C vitamini) ən yüksək konsentrasiyasına sahib olan 10 meyvə, tərəvəz və giləmeyvə siyahısını hazırlayıb.

Ən Çox C Vitamini Olan 10 Qida:

Qırmızı Bolqar Bibəri - Bir fincanda 128 mq (gündəlik ehtiyacın 142%-i);

Quava - Bir meyvədə 125 mq (138%);

Manqo - Bir meyvədə 122 mq (135%);

Çiyələk - Hər fincanda 119 mq (132%);

Yaşıl Çili Bibəri - Bir fincanda 109 mq (121%);

Papaya - Bir fincanda 88 mq (98%);

Brokoli - Hər fincanda 81.2 mq (90%);

Ananas - Bir stəkanda 78.9 mq (87%);

Kivi - Hər fincanda 74.7 mq (83%);

Brüssel Kələmi - Yarım fincanda 48 mq (53%).

Dr. İmtiaz vurğulayıb ki, bu qidalar C vitamini ilə zəngin olmaqla yanaşı, digər faydalı qida maddələri də ehtiva edir. Məsələn, quava və manqoda antioksidantlar, brokolinin tərkibində iltihab əleyhinə xüsusiyyətlər, ananasda isə həzmi asanlaşdıran bromelain fermenti mövcuddur.