“Qarabağ”- “Napoli” oyununda gərgin anlar

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin 5-ci turunda keçirilən "Napoli" - "Qarabağ" görüşündə gərgin anlar yaşanıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, italyanların penalti vurmağa hazırlaşdığı zaman Ağdam klubunun futbolçuları Marko Yankoviç və Pedro Bikalyo arasında mübahisə düşüb. Komanda yoldaşları futbolçuları sakitləşdiriblər.

Onların niyə mübahisə etdiyi bəlli deyil.

Klub tərəfindən də bununla bağlı heç bir açıqlama verilməyib.