IDEA Xaçmaz və Şabranda növbəti ağacəkmə aksiyaları təşkil edib - FOTO
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Yaşıl marafon" kütləvi ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində növbəti ağacəkmə aksiyaları Xaçmaz və Şabran rayonlarında təşkil edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, IDEA İctimai Birliyindən verilən məlumata görə, IDEA könüllülərinin iştirakı ilə Xaçmaz rayonunun Niyazoba kəndi ərazisində 1500-dən çox Eldar şamı, palıd və iydə ağacı əkilib. Həmçinin Şabran rayonunun Çayqaraqaşlı kəndində keçirilən aksiya zamanı 700-dən çox Eldar şamı, tuya və sərv ağacı əkilib.
Qeyd edək ki, IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən "Ümumrespublika yaşıllaşdırma marafonu"nun ("Yaşıl marafon") əsas məqsədi yaşıllıq sahələrinin artırılması, ağacəkmə ənənəsinin təşviqi, ətraf mühitin mühafizəsinə, ölkəmizin flora biomüxtəlifliyinin zənginləşdirilməsinə və yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirməyə töhfə verməkdir. "Yaşıl marafon" çərçivəsində 2025-ci ilin payız və 2026-cı ilin yaz əkin mövsümləri ərzində ölkə üzrə 2 milyona yaxın ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.
