Yemək yeyərkən su içməyin - Qastroenteroloqdan xəbərdarlıq
Ürək yanması yaşayan insanların suyu necə içməli olduğu ilə bağlı qastroenteroloq xəbərdarlıq edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qastroenteroloq Lyudmila Suxorukova mədəyə əlavə yük düşməməsi üçün qida ilə eyni anda su içməyin məsləhət olmadığını bildirib.
Onun sözlərinə görə, yemək zamanı içilən su qarında diskomfortu artırır və ürək yanmasını daha da gücləndirə bilər. Mütəxəssis vurğulayıb ki, bu problemi yaşayanlar üçün suyu yeməkdən əvvəl və ya sonra içmək daha məqsədəuyğundur.
Suxorukova əlavə edib ki, bəzi insanlar yemək əsnasında su içdikdə narahatlıq hiss etdiklərini deyirlər. Buna görə də o, hər kəsi öz bədəninin reaksiyasını izləməyə və ehtiyac yaranarsa, yeməyi kiçik fasilələrlə bölərək su qəbul etməyə çağırıb.
