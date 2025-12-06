Türk İnvestisiya Fondu operativ fəaliyyətinə başlayıb
Türk İnvestisiya Fondunun İdarəçilər Şurası operativ fəaliyyətə başlandığını elan edib və layihələrin maliyyələşdirilməsinə 2026-cı ilin birinci rübünün sonunadək start veriləcəyini açıqlayıb.
Trend bu barədə fonda istinadən xəbər verir.
Bu qərar fondun yaradılma mərhələsindən maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi mərhələsinə keçdiyini göstərir.
Görüş zamanı İdarəçilər Şurası fondun 2024-cü il üzrə illik hesabatını və auditdən keçmiş maliyyə hesabatını təsdiqləyib, Şura üçün Nizamnaməni qəbul edib və fondun imtiyazlı kreditor statusunu təsdiq edib.
İdarəçilər bildiriblər ki, fondun fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan institusional strukturun böyük hissəsi bütün tərəflərin əlaqələndirilmiş səyləri nəticəsində 2025-ci ildə formalaşdırılıb.
Hazırda layihə portfelinin formalaşdırılmasına hazırlıq aparılır və gözlənilir ki, maliyyələşdirmə 2026-cı ilin əvvəlində operativ strukturların işə düşməsi ilə başlayacaq. Fond, eyni zamanda, gələcək birgə maliyyələşdirmə sazişləri üçün baza yaratmaq məqsədilə bir sıra regional və beynəlxalq maliyyə institutları ilə ilk məsləhətləşmələr keçirib.
İdarəçilər Şurasının sədri vəzifəsinə Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət naziri Ləziz Kudratov seçilib. Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov isə sədr müavini seçilib. Hər iki şəxs növbəti illik iclasa qədər bu vəzifələri icra edəcək. Şura, həmçinin üçüncü illik iclasın 2026-cı ilin ikinci yarısında Daşkənddə keçirilməsi imkanını nəzərdən keçirməyə razılaşıb.
Qeyd edək ki, Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması barədə qərar 11 noyabr 2022-ci ildə keçirilmiş TDT-nin 9-cu sammitində qəbul edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре