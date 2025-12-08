Ağbənd-Kəlalə körpüsünün 2026-cı ilin ilk aylarında istifadəyə veriləcəyi gözlənilir - Ceyhun Bayramov
2025 Azərbaycan-İran münasibətləri üçün önəmli il olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün iranlı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, ümumilikdə iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat-kommunikasiya, regional təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər haqda müzakirələr aparılıb.
Nazir bildirib ki, iki ölkə arasında yerləşən Ağbənd-Kəlalə körpüsünün 2026-cı ilin ilk aylarında istifadəyə veriləcəyi gözlənilir.
Onun sözlərinə görə, ümumilikdə iki ölkə arasında il ərzində siyasi, iqtisadi, nəqliyyat kommunikasiya, regional təhlükəsizlik və beynəlxalq münasibətlər haqda müzakirələr aparılıb:
"2025-ci il Azərbaycan-İran münasibətləri fonunda çox uğurlu olub. 2024-cü ildə Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsi 650 milyon dollar, 2025-ci ilin 10 ayı ərzində isə 520 milyon dollar civarında olub".
