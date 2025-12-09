https://news.day.az/azerinews/1800981.html Masazırda baş verən dəhşətli qəzanın ANBAAN VİDEOSU Ötən gün Masazırda baş verən dəhşətli qəzanın anbaan görüntüsü yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, qəzaya səbəb "BMW" markalı avtomobilin sürücüsünün qaydaları kobud şəkildə pozaraq, döngədə ötmə əməliyyatı etməsi olub. Qeyd edək ki, "Hyundai" ilə toqquşan "BMW" markalı minik avtomobili anidən alovlanıb.
