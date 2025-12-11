"Tok" vuran Eltacın atasından təsirli çıxış - "Pul yığıbmış, mənə sürpriz edəcəkdi" - VİDEO
Gizlin pul yığıb maşın alacaqdı... Atasına novruz bayramında supriz edəcəkdi...
Day.Az xəbər xatırladır ki, ötən ay baş verən hadisə yaddaşda qara hərflərlə yazıldı. Restoranda ofisiant işləyən dörd gəncin həyatını elektrik cərəyanı aldı, dörd ailənin ocağı sönmüş kimi oldu. Onlardan biri, Masazırda yaşayan Eltac heçkimə demədən pul yığırmış. Arzusu böyük imiş: özünə maşın alıb atasına sürpriz etmək "ata, bax, artıq mən də böyümüşəm" demək.
19 yaşlı Eltac Əliyevin arzuları yarımçıq qaldı. Amma atası onun adını yaşatmaq istədi. Onun pulu ilə yaşadığı küçəyə asfalt saldı.
Qonşuluqda yaşayan şəxslər deyir ki Eltac çox ağıllı uşaq olub. Edilən bu iş onun adını daim yaşadacaq.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
