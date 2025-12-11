https://news.day.az/azerinews/1801625.html Sumqayıtda avtobus palçıqlı yolda batdı - VİDEO Bir neçə gündür yağan aramsız yağışlar Sumqayıtda da fəsadlar törədib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yağışdan sonra şəhərin İnşaatçı qəsəbəsində nəqliyyat vasitələrinin qazıntı aparılmış yolda batmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.
Sumqayıtda avtobus palçıqlı yolda batdı - VİDEO
Bir neçə gündür yağan aramsız yağışlar Sumqayıtda da fəsadlar törədib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yağışdan sonra şəhərin İnşaatçı qəsəbəsində nəqliyyat vasitələrinin qazıntı aparılmış yolda batmasını əks etdirən görüntülər yayılıb.
Bildirilib ki, qəsəbədəki 9 saylı orta məktəbin qarşısındakı yolda "İsuzu" markalı marşrut avtobusu və yük avtomobili batıb.
Batan nəqliyyat vasitələrini çıxarmaq üçün əraziyə texnika cəlb edilib.
Hadisə ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, hazırda həmin ərazidə tədbirlər görülür.
