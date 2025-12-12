Komanda gerilədi, azarkeşlər stadionu yandırdı - VİDEO - FOTO
Finlandiyanın köklü futbol klublarından biri olan "Haka" aşağı liqaya düşdükdən sonra ciddi etirazlarla üzləşib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Finlandiyanın çoxdankı klublarından biri olan "Haka"nın mövsümün sonunda aşağı liqaya düşməsi "Valkeakoski"də gərginliyi artırıb.
12 komandalı liqada 16 xalla 11-ci yeri tutan klubun stadionu azarkeşlər tərəfindən yandırılıb.
Hadisənin 15 yaşdan kiçik olan üç uşaq azarkeş tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Polis yanğını törədən şəxslərin azyaşlı olduqlarına görə cəzalandırılmayacağını bildirib.
Yanğından dərhal sonra klub rəsmiləri və Valkeakoski Bələdiyyəsi stadionun yenidən qurulması üçün atılacaq addımları müzakirə etməyə başladılar.
Söküntü işlərinə əlavə olaraq, zədələnmiş süni çəmənliyin təmizlənməsi və təmiri də əsas məqsədlər arasındadır.
