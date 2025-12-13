Siqaretin bu öldürücü ziyanlarını çox adam bilmir
Siqaret çəkmək dünyada qarşısı alına bilən ölüm səbəblərinin başında gələn ən təhlükəli vərdişlərdən biridir. Tütünün tərkibindəki minlərlə kimyəvi maddə insan sağlamlığına həm qısa, həm də uzunmüddətli ziyan vurur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu ziyanlar yalnız siqaret çəkən şəxslə məhdudlaşmır, ətrafdakılara da ciddi təsir göstərir.
Tənəffüs Sisteminə Təsiri
Siqaret tüstüsündə nikotin, qatran, karbonmonoksid kimi zərərli maddələr ağciyər toxumasını zədələyir və aşağıdakı xəstəliklərə səbəb olur:
Xroniki bronxit - nəfəs darlığı, davamlı öskürək
Ağciyər emfizeması - ağciyərlərin elastikliyinin itməsinə səbəb olur
Ağciyər xərçəngi - siqaret çəkənlərdə bu xəstəlik çəkənə görə 20-30 dəfə çox rast gəlinir
Tənəffüs yolunun müdafiə mexanizmləri zəiflədiyindən tez-tez infeksiyalar
Ürək-Damar Sisteminə Təsiri
Siqaret qan damarlarını daraldır, ürək üzərinə düşən yükü artırır və belə nəticələr yaradır:
İnfarkt riski 2-4 dəfə artır
Damarlarda aterosklerozun (yağ toplanması) sürətlənməsi
Hipertoniya (yüksək qan təzyiqi)
Beyin qan dövranı pozğunluqları və insult
Bu səbəbdən siqaret çəkən şəxslərin ömür uzunluğu çəkməyənlərə nisbətən daha qısadır.
İmmunitet Sisteminə Zərər
Siqaret bədənin qoruyucu sistemini zəiflədir:
Orqanizmin infeksiyalara qarşı müqaviməti azalır
Yaraların sağalması ləngiyir
Allergik reaksiyalar və autoimmun xəstəliklər daha çox müşahidə olunur
Həzm və Maddələr Mübadiləsi Sisteminə Təsiri
Siqaret çəkən şəxslərdə:
Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası
Qaraciyər yükünün artması
Mədəaltı vəz xərçəngi riskinin yüksəlməsi
kimi problemlər daha çox rast gəlinir.
Ümumi Saç, Dəri və Görünüşə Təsiri
Siqaret yalnız daxili orqanlara deyil, xarici görünüşə də ciddi təsir edir:
Dərinin vaxtından əvvəl qocalması, qırışların artması
Saçların tökülməsi
Dəri rənginin solğunlaşması
Diş və damaq xəstəlikləri, ağız qoxusu
Hamiləlik və Nəsil Sağlamlığına Təsiri
Hamiləlik dövründə siqaret:
Dölün oksigen çatışmazlığına səbəb olur
Uşaqlarda az çəki ilə doğulma riski artır
Erkən doğuş ehtimalını yüksəldir
Körpələrdə nevroloji və tənəffüs problemlərinə yol açır
Passiv Siqaretçəkmənin Ziyanı
Siqareti özü çəkməyən, lakin tüstüyə məruz qalan insanlar - xüsusilə uşaqlar - daha çox risk altındadır:
Astma tutmalarının artması
Allergik xəstəliklərin çoxalması
Uşaqlarda bronxit, qulaq infeksiyaları və immun zəifliyi
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре