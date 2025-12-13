Siqaretin bu öldürücü ziyanlarını çox adam

Siqaret çəkmək dünyada qarşısı alına bilən ölüm səbəblərinin başında gələn ən təhlükəli vərdişlərdən biridir. Tütünün tərkibindəki minlərlə kimyəvi maddə insan sağlamlığına həm qısa, həm də uzunmüddətli ziyan vurur.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu ziyanlar yalnız siqaret çəkən şəxslə məhdudlaşmır, ətrafdakılara da ciddi təsir göstərir.

Tənəffüs Sisteminə Təsiri

Siqaret tüstüsündə nikotin, qatran, karbonmonoksid kimi zərərli maddələr ağciyər toxumasını zədələyir və aşağıdakı xəstəliklərə səbəb olur:

Xroniki bronxit - nəfəs darlığı, davamlı öskürək

Ağciyər emfizeması - ağciyərlərin elastikliyinin itməsinə səbəb olur

Ağciyər xərçəngi - siqaret çəkənlərdə bu xəstəlik çəkənə görə 20-30 dəfə çox rast gəlinir

Tənəffüs yolunun müdafiə mexanizmləri zəiflədiyindən tez-tez infeksiyalar

Ürək-Damar Sisteminə Təsiri

Siqaret qan damarlarını daraldır, ürək üzərinə düşən yükü artırır və belə nəticələr yaradır:

İnfarkt riski 2-4 dəfə artır

Damarlarda aterosklerozun (yağ toplanması) sürətlənməsi

Hipertoniya (yüksək qan təzyiqi)

Beyin qan dövranı pozğunluqları və insult

Bu səbəbdən siqaret çəkən şəxslərin ömür uzunluğu çək­məyənlərə nisbətən daha qısadır.

İmmunitet Sisteminə Zərər

Siqaret bədənin qoruyucu sistemini zəiflədir:

Orqanizmin infeksiyalara qarşı müqaviməti azalır

Yaraların sağalması ləngiyir

Allergik reaksiyalar və autoimmun xəstəliklər daha çox müşahidə olunur

Həzm və Maddələr Mübadiləsi Sisteminə Təsiri

Siqaret çəkən şəxslərdə:

Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası

Qaraciyər yükünün artması

Mədəaltı vəz xərçəngi riskinin yüksəlməsi

kimi problemlər daha çox rast gəlinir.

Ümumi Saç, Dəri və Görünüşə Təsiri

Siqaret yalnız daxili orqanlara deyil, xarici görünüşə də ciddi təsir edir:

Dərinin vaxtından əvvəl qocalması, qırışların artması

Saçların tökülməsi

Dəri rənginin solğunlaşması

Diş və damaq xəstəlikləri, ağız qoxusu

Hamiləlik və Nəsil Sağlamlığına Təsiri

Hamiləlik dövründə siqaret:

Dölün oksigen çatışmazlığına səbəb olur

Uşaqlarda az çəki ilə doğulma riski artır

Erkən doğuş ehtimalını yüksəldir

Körpələrdə nevroloji və tənəffüs problemlərinə yol açır

Passiv Siqaretçəkmənin Ziyanı

Siqareti özü çəkməyən, lakin tüstüyə məruz qalan insanlar - xüsusilə uşaqlar - daha çox risk altındadır:

Astma tutmalarının artması

Allergik xəstəliklərin çoxalması

Uşaqlarda bronxit, qulaq infeksiyaları və immun zəifliyi