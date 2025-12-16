https://news.day.az/azerinews/1802950.html Avropa və ABŞ arasında Ukrayna üzrə danışıqlarla bağlı Moskvaya siqnal daxil olmayıb - Kreml Rusiya tərəfi Avropa və ABŞ arasında Ukraynada münaqişənin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqlar barədə hər hansı siqnal almayıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
