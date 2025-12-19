Səhər yeməyini ötürsək nə baş verər?
Bir çox insan səhər yeməyinin boş buraxılmasının gün ərzində daha bol bir naharla asanlıqla kompensasiya oluna biləcəyini düşünür. Lakin insan orqanizmi öz qədim və sərt qanunları ilə işləyir və səhər yeməyinin buraxılması bədən üçün ciddi xəbərdarlıq siqnalıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, uzun müddət aclıq vəziyyətinə cavab olaraq orqanizm bazal metabolizmanı yavaşladır və qəbul edilən hər kalorini qorumağa çalışır. Axşam saatlarında nəhayət iri porsiyalı yemək yeyildikdə isə enerji ehtiyac üçün deyil, əsasən yağ ehtiyatlarına yönəldilir. Bu, təkamül baxımından məntiqli bir sağ qalma mexanizmi olsa da, bədən forması və sağlamlıq üçün zərərli hesab olunur.
Bundan əlavə, insulin ifrazını tənzimləyən sirkadiyen ritmlər də pozulur. Araşdırmalar göstərir ki, müntəzəm səhər yeməyi yeyən insanlarda gün ərzində ani aclıq tutmaları və həddindən artıq yemə halları daha az müşahidə olunur.
Xüsusilə zülalla zəngin səhər yeməyi metabolizmi işə salan bir "başlanğıc düyməsi" rolunu oynayır. Bu, enerji yandırma prosesini aktivləşdirir və axşama qədər iştahın nəzarətdə saxlanmasına kömək edir.
Mütəmadi səhər yeməyi vərdişi hormon balansının daha stabil olmasını təmin edir. Mütəxəssislər bildirir ki, insan özünü mütləq ağır və bol səhər süfrəsinə məcbur etməməlidir. Oyandıqdan sonra ilk bir saat ərzində qəbul edilən kiçik, lakin qidalı bir yemək belə bədənə kifayət qədər aydın siqnal verir.
Məsələn, böyürtkənli yoqurt, ispanaqlı yumurta, yaxud avokadolu tam buğda çörəyi ilə hazırlanmış tost bu məqsəd üçün ideal seçimlərdir.
Əsas məqsəd bədənə aclıq dövrünün başlamadığını və kalorilərin təhlükəsiz şəkildə xərclənə biləcəyini anlatmaqdır. Zamanla bu vərdişə çevrilir və orqanizm buna sabit enerji səviyyəsi və yeməklə bağlı obsesiv düşüncələrin azalması ilə cavab verir.
