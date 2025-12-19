Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb

Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib.

Spiker bildirib ki, növbəti iclas dekabrın 23-də keçiriləcək.