https://news.day.az/azerinews/1803742.html Azərbaycanla Oman arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad ediləcək Azərbaycanla Oman arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Azərbaycanla Oman arasında diplomatik pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad ediləcək
Azərbaycanla Oman arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Belə ki, plenar iclasda "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirə ediləcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре