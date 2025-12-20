Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 3,791 manat və ya 0,05 faiz azalaraq geriləyib.

Day.Az-ın məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 176,6 manat və ya 2,3 faiz artaraq 7 344,357 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

8 dekabr

7154.1695

15 dekabr

7354.3955

9 dekabr

7116.3530

16 dekabr

7291.1725

10 dekabr

7151.3730

17 dekabr

7361.5185

11 dekabr

7163.5025

18 dekabr

7364.0940

12 dekabr

7253.3390

19 dekabr

7350.6045

Orta həftəlik qiymət

7167.7474

Orta həftəlik qiymət

7344.357

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 4,8601 manat və ya 4,6 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti 109,8943 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 6,99486 manat və ya 6,8 faiz çoxdur.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

8 dekabr

98.5236

15 dekabr

106.4245

9 dekabr

98.9896

16 dekabr

106.8491

10 dekabr

103.8462

17 dekabr

112.1950

11 dekabr

105.2548

18 dekabr

112.7185

12 dekabr

107.8830

19 dekabr

111.2846

Orta həftəlik qiymət

102.89944

Orta həftəlik qiymət

109.8943

Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 270,402 manat və ya 9 faiz artıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 342,287 manat və ya 12 faiz yüksələrək 3 180,1747 manat təşkil edib.

Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

8 dekabr

2827.6780

15 dekabr

3000.1090

9 dekabr

2808.1875

16 dekabr

3078.6660

10 dekabr

2838.1670

17 dekabr

3224.5090

11 dekabr

2830.0920

18 dekabr

3327.0785

12 dekabr

2885.3165

19 dekabr

3270.5110

Orta həftəlik qiymət

2837.8882

Orta həftəlik qiymət

3180.1747

Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 312,6725 manat və ya 12,2 faiz artıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 208,1769 manat və ya 8,4 faiz artaraq 2734,1015 manat olub.

Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

8 dekabr

2494.6140

15 dekabr

2560.2765

9 dekabr

2510.8150

16 dekabr

2680.1095

10 dekabr

2555.1680

17 dekabr

2735.5040

11 dekabr

2510.1095

18 dekabr

2821.6685

12 dekabr

2558.9165

19 dekabr

2872.9490

Orta həftəlik qiymət

2525.9246

Orta həftəlik qiymət

2734.1015
 