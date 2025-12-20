Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 3,791 manat və ya 0,05 faiz azalaraq geriləyib.
Day.Az-ın məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 176,6 manat və ya 2,3 faiz artaraq 7 344,357 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
8 dekabr
|
7154.1695
|
15 dekabr
|
7354.3955
|
9 dekabr
|
7116.3530
|
16 dekabr
|
7291.1725
|
10 dekabr
|
7151.3730
|
17 dekabr
|
7361.5185
|
11 dekabr
|
7163.5025
|
18 dekabr
|
7364.0940
|
12 dekabr
|
7253.3390
|
19 dekabr
|
7350.6045
|
Orta həftəlik qiymət
|
7167.7474
|
Orta həftəlik qiymət
|
7344.357
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 4,8601 manat və ya 4,6 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti 109,8943 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 6,99486 manat və ya 6,8 faiz çoxdur.
|
|
8 dekabr
|
98.5236
|
15 dekabr
|
106.4245
|
9 dekabr
|
98.9896
|
16 dekabr
|
106.8491
|
10 dekabr
|
103.8462
|
17 dekabr
|
112.1950
|
11 dekabr
|
105.2548
|
18 dekabr
|
112.7185
|
12 dekabr
|
107.8830
|
19 dekabr
|
111.2846
|
Orta həftəlik qiymət
|
102.89944
|
Orta həftəlik qiymət
|
109.8943
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 270,402 manat və ya 9 faiz artıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 342,287 manat və ya 12 faiz yüksələrək 3 180,1747 manat təşkil edib.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
8 dekabr
|
2827.6780
|
15 dekabr
|
3000.1090
|
9 dekabr
|
2808.1875
|
16 dekabr
|
3078.6660
|
10 dekabr
|
2838.1670
|
17 dekabr
|
3224.5090
|
11 dekabr
|
2830.0920
|
18 dekabr
|
3327.0785
|
12 dekabr
|
2885.3165
|
19 dekabr
|
3270.5110
|
Orta həftəlik qiymət
|
2837.8882
|
Orta həftəlik qiymət
|
3180.1747
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 312,6725 manat və ya 12,2 faiz artıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 208,1769 manat və ya 8,4 faiz artaraq 2734,1015 manat olub.
|
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
8 dekabr
|
2494.6140
|
15 dekabr
|
2560.2765
|
9 dekabr
|
2510.8150
|
16 dekabr
|
2680.1095
|
10 dekabr
|
2555.1680
|
17 dekabr
|
2735.5040
|
11 dekabr
|
2510.1095
|
18 dekabr
|
2821.6685
|
12 dekabr
|
2558.9165
|
19 dekabr
|
2872.9490
|
Orta həftəlik qiymət
|
2525.9246
|
Orta həftəlik qiymət
|
2734.1015
