Bakıda Azərbaycan–Türkiyə biznes əməkdaşlığı üzrə tədbir keçirilir

Bakıda "Türkiyə bazarına çıxış: İxrac, hüquqi və praktiki aspektlər" mövzusunda tədbir keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, tədbirdə AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev, Azərbaycanın Türkiyədəki ticarət nümayəndəsi Tamerlan Tağıyev, Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin ticarət müşaviri və sahibkarlar iştirak edirlər.

Xəbər yenilənəcək