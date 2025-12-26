https://news.day.az/azerinews/1805325.html Bakıda Azərbaycan–Türkiyə biznes əməkdaşlığı üzrə tədbir keçirilir - FOTO Bakıda "Türkiyə bazarına çıxış: İxrac, hüquqi və praktiki aspektlər" mövzusunda tədbir keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, tədbirdə AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev, Azərbaycanın Türkiyədəki ticarət nümayəndəsi Tamerlan Tağıyev, Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin ticarət müşaviri və sahibkarlar iştirak edirlər. Xəbər yenilənəcək
