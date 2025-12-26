Ermənistan Naxçıvanla əlaqənin qurulması istiqamətində heç bir addım atmayıb

Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqənin yaradılması ilə 2020-ci ildə razılıq əldə edilmişdi.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, Ermənistan uzun müddət bu istiqamətdə heç bir addım atmayıb.

"Azərbaycan öz üzərində düşən işlərin əksəriyyətini tamamlayıb. 2026-cı ildə tikintisi davam edən dəmir yolu sərhədə çatacaq", - nazir əlavə edib.

