https://news.day.az/azerinews/1805456.html Ermənistan Naxçıvanla əlaqənin qurulması istiqamətində heç bir addım atmayıb - Ceyhun Bayramov Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqənin yaradılması ilə 2020-ci ildə razılıq əldə edilmişdi. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, Ermənistan uzun müddət bu istiqamətdə heç bir addım atmayıb.
"Azərbaycan öz üzərində düşən işlərin əksəriyyətini tamamlayıb. 2026-cı ildə tikintisi davam edən dəmir yolu sərhədə çatacaq", - nazir əlavə edib.
Xəbər yenilənəcək
