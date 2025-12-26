https://news.day.az/azerinews/1805461.html Ermənistana neft satışı ilə bağlı təklif olunan tarif çox yüksəkdir - XİN rəhbəri Neft məhsullarının Ermənistana satışı ilə bağlı qarşı tərəfdən sorğu daxil olanda ilkin danışıqlar əsnasında Gürcüstan tərəfinə təklif olunan tarif çox yüksəkdir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu Azərbaycan tərəfindən bəlli bir suallar yaratdı. Çünki bu mövcud praktikaya uyğun deyildi:
"Gürcüstan rəhbərliyi bu məsələdən xəbər tutan kimi məsələni nəzarətə götürdü, vəziyyəti kökündən dəyişdi, artıq tarif məsələsi öz həllini tapıb, şirkətlər qiymət məsələsində razılaşıb".
