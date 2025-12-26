Ermənistana məhsul daşınmasında tariflərlə bağlı razılıq əldə edilib

Bir çox məhsullar Gürcüstan üzərindən Ermənistana danışacaq. Yaxın gələcəkdə biz bu məsələdə hər hansı problem görmürük. Tariflərlə bağlı razılıq əldə edilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.

Nazirin sözlərinə görə, Ermənistanla birbaşa nəqliyyat təmaslarını isə indiki zamanda şərh etmək istəməzdim. Gələcəkdə isə bunu mümkünsüz hesab etmirəm.

O qeyd edib ki, birbaşa nəqliyyat təmaslarla bağlı hazırda açıq mövzular var.