https://news.day.az/azerinews/1805481.html Ermənistana məhsul daşınmasında tariflərlə bağlı razılıq əldə edilib - Ceyhun Bayramov Bir çox məhsullar Gürcüstan üzərindən Ermənistana danışacaq. Yaxın gələcəkdə biz bu məsələdə hər hansı problem görmürük. Tariflərlə bağlı razılıq əldə edilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Ermənistana məhsul daşınmasında tariflərlə bağlı razılıq əldə edilib - Ceyhun Bayramov
Bir çox məhsullar Gürcüstan üzərindən Ermənistana danışacaq. Yaxın gələcəkdə biz bu məsələdə hər hansı problem görmürük. Tariflərlə bağlı razılıq əldə edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazirin sözlərinə görə, Ermənistanla birbaşa nəqliyyat təmaslarını isə indiki zamanda şərh etmək istəməzdim. Gələcəkdə isə bunu mümkünsüz hesab etmirəm.
O qeyd edib ki, birbaşa nəqliyyat təmaslarla bağlı hazırda açıq mövzular var.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре