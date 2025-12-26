https://news.day.az/azerinews/1805485.html FHN-in polkovnik-leytenantı iş yerində vəfat etdi - FOTO Bu gün Bakıda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabiti qəfil vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin Bakı Regional Mərkəzinin Növbətçi Hissəsinin rəisi polkovnik-leytenant Rəşad Namiq oğlu Həsənovun səhhəti iş yerində qəfil pisləşib.
