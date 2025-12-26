FHN-in polkovnik-leytenantı iş yerində vəfat etdi

Bu gün Bakıda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabiti qəfil vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin Bakı Regional Mərkəzinin Növbətçi Hissəsinin rəisi polkovnik-leytenant Rəşad Namiq oğlu Həsənovun səhhəti iş yerində qəfil pisləşib. O, dərhal mərkəzin tibb məntəqəsinə çatdırılsa da, vəfat edib.

18 ildir FHN-də xidmət edən R.Həsənovun cənazəsi dəfn olunmaq üçün Qusar rayonuna aparılıb.