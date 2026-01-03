Ronaldo sentyabrdan bəri ilk dəfə qol vura bilmədi

"Əl-Nəsr" hücumçusu Kriştiano Ronaldo "Əl-Əhli"yə qarşı oyunda fərqlənə bilmədi. Portuqaliyalının komandası Səudiyyə Liqasının 13-cü turunda 2:3 hesabı ilə uduzub.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı hücumçu 14 sentyabrdan bəri çempionatda qol vura bilməyib.

Ronaldo o vaxtdan etibarən ardıcıl 9 oyunda fərqlənmişdi.

O, 12 oyunda vurduğu 13 qol ilə hələ də liqanın bombardirlər siyahısında Joao Feliks ilə birinci yeri paylaşır. Kriştianonun komanda yoldaşı da 12 oyunda 13 qol vurub.