Ronaldo sentyabrdan bəri ilk dəfə qol vura bilmədi - "Əl-Nəsr" məğlub oldu "Əl-Nəsr" hücumçusu Kriştiano Ronaldo "Əl-Əhli"yə qarşı oyunda fərqlənə bilmədi. Portuqaliyalının komandası Səudiyyə Liqasının 13-cü turunda 2:3 hesabı ilə uduzub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı hücumçu 14 sentyabrdan bəri çempionatda qol vura bilməyib. Ronaldo o vaxtdan etibarən ardıcıl 9 oyunda fərqlənmişdi.
O, 12 oyunda vurduğu 13 qol ilə hələ də liqanın bombardirlər siyahısında Joao Feliks ilə birinci yeri paylaşır. Kriştianonun komanda yoldaşı da 12 oyunda 13 qol vurub.
