Bakı Fond Birjası Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının tamhüquqlu üzvünə çevrilib
Bakı Fond Birjası (BSE) Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının (USACC) tamhüquqlu üzvü olub.
Day.Az Bu barədə Palataya istinadən məlumat verir.
Qeyd edək ki, Bakı Fond Birjası Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının əsas platformasıdır. O, ölkədə kapitalın formalaşdırılmasına və borc-maliyyələşdirmə mexanizmlərinin inkişafına töhfə vermək məqsədilə 2000-ci ildə təsis edilib.
BSE səhmlərin, dövlət və korporativ istiqrazların, eləcə də pul bazarı alətlərinin ticarəti üçün tənzimlənən infrastruktur təqdim edərək, kapitalın investorlardan emitentlərə yönəldilməsinə şərait yaradır. Beynəlxalq investorlar üçün birja Azərbaycanın maliyyə bazarına giriş nöqtəsi rolunu oynayır və təbii resurslarla zəngin, kapital bazarları infrastrukturu inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatın suveren və korporativ borc alətlərinə çıxış imkanı təmin edir.
"Bazarın dərinləşməsi və yerləşdirmə həcmlərinin artması ilə birja, emitentlərin uzunmüddətli kapitala çıxışının təmin edilməsində və maliyyə bazarının kompleks inkişafının dəstəklənməsində getdikcə daha mühüm rol oynayır", - USACC-dən qeyd ediblər.
1995-ci ildə yaradılmış Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası təxminən otuz ildir ki, ABŞ və Azərbaycan arasında ticarət, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı üçün aparıcı platforma rolunu oynayır. Bu dövr ərzində USACC dövlət və özəl sektorlar arasında dialoqun gücləndirilməsində, eləcə də iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol oynayıb.
