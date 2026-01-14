https://news.day.az/azerinews/1809317.html Bakıda binanın həyəti çökdü, maşın çuxura düşdü - VİDEO Paytaxtın Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində yerləşən binaların həyətində çökmə hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində "Nissan Sunny" markalı avtomobil çuxura düşüb. Batan avtomobili çuxurdan çıxarmaq üçün kömək çağırılıb. Ərazidən görüntüləri təqdim edirik:
Bakıda binanın həyəti çökdü, maşın çuxura düşdü - VİDEO
Paytaxtın Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində yerləşən binaların həyətində çökmə hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində "Nissan Sunny" markalı avtomobil çuxura düşüb.
Batan avtomobili çuxurdan çıxarmaq üçün kömək çağırılıb.
Ərazidən görüntüləri təqdim edirik:
