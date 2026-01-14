Bakıda binanın həyəti çökdü, maşın çuxura düşdü

Paytaxtın Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində yerləşən binaların həyətində çökmə hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində "Nissan Sunny" markalı avtomobil çuxura düşüb.

Batan avtomobili çuxurdan çıxarmaq üçün kömək çağırılıb.

Ərazidən görüntüləri təqdim edirik: